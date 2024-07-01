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Niğde'de kaybolan Mehmet Elmas için arama çalışmaları devam edecek

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Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan Mehmet Elmas için başlatılan arama çalışmaları yarın sabah devam edecek. Dalgıç polisler ve diğer ekipler, kayıp şahsı bulmak için gölette arama yapmaya devam edecek.

Niğde'de Gümüşler Baraj Göleti'nde kaybolan Mehmet Elmas için başlatılan arama çalışmasına sabah devam edilecek.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada dalgıç polislerin Mehmet Elmas için yaptığı su altı arama çalışmalarının yarın devam edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada; "Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki Gümüşler Baraj Göleti kıyısında kaybolduğu belirtilen Mehmet Elmas'a ait olduğu iddia edilen kıyafetler ve cep telefonunun bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi gölde arama yaptı. Ekipler, ara verdikleri çalışmalara gün ışığıyla devam edecek." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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