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Niğde'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Niğde'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 34 BN 5151 plakalı otomobil ile İ.B.S. yönetimindeki 16 BBV 741 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan S.B., E.A.B., T.A.B. ve İ.B.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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