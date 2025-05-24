Niğde'de Eş Zamanlı Operasyonda 9 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Eş Zamanlı Operasyonda 9 Şüpheli Yakalandı
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Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, Niğde'de arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler gözaltına alındı.

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, Niğde'de arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A., 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan V.D., 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.Ö., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.C. ve yine aynı süre cezası bulunan A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik arama kararı bulunan D.A., O.T. ve O.A. da yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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