Niğde’de bir haftalık güvenlik bilançosu açıklandı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bir haftalık çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 265 kişi hakkında işlem başlatılırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Yapılan arama ve uygulamalarda 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği, kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 araç plakası, 2 bıçak ve bin 800 TL ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 42 kişi de ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. Narkotik operasyonları kapsamında 27 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 369,77 gram uyuşturucu madde, 56 sentetik ecza, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 kök kenevir, 1 cep telefonu, 2 bin 600 TL ve 50 dolar ele geçirildi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında 1 kişi yakalanırken, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ile sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 9 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

13 olay aydınlatıldı

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 hırsızlık, 2 ateşli silahla yaralama, 2 silahla tehdit, 2 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 kasten öldürme, 1 taksirle yaralama, 1 narkotik olayı ve 1 izinsiz kazı olmak üzere toplam 13 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 31 bin 708 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen 138'i motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 923 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 15'i motosiklet olmak üzere 147 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 382 araç sürücüsünden 34'ü motosiklet olmak üzere toplam 379 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı