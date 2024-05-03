Niğde-Ankara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 2 Ölü, 40 Yaralı

Niğde- Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kaza gece 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde meydana geldi. Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu'nun kullandığı 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.

Köpek yavruları da kurtarıldı

Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.

Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. - AKSARAY