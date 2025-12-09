Haberler

New York Katolik Kilisesi, bin 311 cinsel istismar mağduruna 300 milyon dolar tazminat ödeyecek

New York Katolik Kilisesi, bin 311 cinsel istismar mağduruna 300 milyon dolar tazminat ödeyecek
ABD'nin New York eyaletindeki Katolik Kilisesi, 1952-2020 yılları arasında cinsel istismara uğradığını iddia eden 1.311 kişi ile uzlaşmaya gidileceğini açıkladı. Mağdurlara toplamda 300 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD'nin New York eyaletinde Katolik Kilisesi'ne bağlı Başpiskoposluk tarafından yapılan açıklamada, kiliseyi 1952-2020 yılları arasında cinsel istismar gerçekleştirmekle suçlayan bin 311 kişi ile uzlaşmaya gidileceği duyurularak, mağdurlara 300 milyon dolar tazminat ödenmesi için çeşitli adımlar atıldığı açıklandı.

ABD'nin New York eyaletindeki Katolik Kilisesi'ne yönelik 1952-2020 yılları arasındaki cinsel istismar suçlamaları, gelecek yıl medeni hukuk davası kapsamında mahkemeye taşınacak. Kilise ve bin 311 davacı, davaların görülmesinde uzlaşmanın kabul edildiğini açıkladı. New York Başpiskoposluğu tarafından yayımlanan açıklamada, kurumun "geçmişindeki bir karanlığın" kabul edildiği ve hayatta olan mağdurlara tazminat sağlanarak küresel bir uzlaşmaya varılmasının umulduğu aktarıldı. Başpiskoposluk, mağdurların tazminatına yönelik 300 milyon dolar toplanması için çalışanların işten çıkarıldığını, harcamalarda azalmaya gidildiğini ve çeşitli gayrimenkullerin satışa çıkarıldığını duyurdu. Başpiskopos Timothy Dolan yazdığı açık mektupta, "Çocuklara yönelik cinsel istismar daha önce de kabullendiğimiz şekilde kilisemiz için bir utanç nedeni olmuştur. Bir kez daha gençlerimize sağlayamadığımız güvenlik nedeniyle güvenini zedelediğimiz kişilerden af diliyorum" dedi.

Sigorta şirketi: "Başpiskoposluk olaylar hakkında bilgi vermeyi reddetti"

Kilisenin açıklamasında, mağdurlara tazminat ödeme çabalarının Chubb Sigorta Şirketleri ile devam eden hukuki mücadeleler nedeniyle "karmaşık" hale geldiği belirtilerek, Chubb'ın kilisenin 2000 yılından önceki on yıllarda gerçekleştirdiği cinsel taciz faaliyetlerine ilişkin suçlamalara yönelik ödeme yapmayı reddettiği aktarıldı.

Sigorta şirketi ise başpiskoposluğu on yıllarca cinsel istismara göz yummak ve olayları örtbas etmekle suçlayarak, şeffaflık çağrısında bulundu. Şirket, başpiskoposluğun olayların zamanına ve detaylarına ilişkin bilgi sağlamaktan kaçındığını bildirerek, "Başpiskoposluğun sigortası sadece kazaları kapsamaktadır, yıllarca süren istismarlara kasten izin verilmesine yönelik tazminat ödemelerini değil. Tazminat ödemelerinin kapsanması, suç oluşturan davranışları kolaylaştıran kişiler için bir ödül olacağı için sigorta bu alanlarda yardım sunmaz" dedi.

Avukat Anderson: "Toplam ödemeler 880 milyon dolar rekorunu aşabilir"

Yaklaşık 300 davacıyı temsil eden Avukat Jeff Anderson, uzlaşmalar sırasında usulsüzlüklerin eksiksiz bir şekilde açıklanması ve gelecekteki suistimalleri önleyecek tedbirlerin duyurulması gerekliliğinin de altını çizerek, "Hesaplaşma zamanı geldi de geçti" ifadelerini kullandı. Avukat, 2024 yılında benzer sayıdaki davacıların Los Angeles Başpiskoposluğuna açtığı davada rekor miktarda 880 milyon dolar tazminat ödendiğini hatırlatarak, New York'taki davanın toplam ödemesinin bu rekoru geçebileceğini de bildirdi.

On yıllar boyunca birçok çocuk istismarı olayına karışan papaz ve kilise çalışanının kilise otoriteleri tarafından korunduğu ABD'de benzer davalarda kurbanlara milyarlarca dolar tazminat ödemesi yapıldığı biliniyor. - NEW YORK

