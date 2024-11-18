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Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Bahtiyar, Güran ailesinin camide gizli toplantılar yaptığını ve bir WhatsApp grubu üzerinden konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin kilitlendiği Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken olayla ilgili son açıklama itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'dan geldi. İbrahim Bahtiyar, Güran ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunarak, ailenin camide gizli toplantılar yaptığını ve bir WhatsApp grubu üzerinden konuştuklarını söyledi.

"CAMİDE BEN GÖRDÜM, TOPLANTI YAPIYORLARDI"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin gizli toplantılarını gördüğünü, özellikle Ali Rıza Güran'ın ve ailesinin bu toplantılarda yer aldığını söyledi. "Ağabey camide ben gördüm, toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Sadece onların ailesi vardı" diyen İbrahim Bahtiyar, toplantıda Ömer Güran ve 17-18 yaşlarındaki Ali Rıza Güran'ın çocuklarının da bulunduğunu ekledi. Bahtiyar, toplantının ardından üyelerin ellerinde telefon olmadığına da dikkat çekti.

"WHATSAPP GRUBU ÜZERİNDEN KONUŞUYORLAR"

Güran ailesinin WhatsApp grubu üzerinden konuştuğunu belirten İbrahim Bahtiyar, "Baran'ın telefonunda gördüm, ne konuştuklarını bilmiyorum," şeklinde açıklamada bulundu.

OLAY SONRASI TEKLİF İDDİASI

İbrahim Bahtiyar, aynı zamanda Ali Rıza Güran'ın olay sonrası kendisine bir teklif sunduğunu da aktardı. Ali Rıza Güran'ın, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i öldürdüğünü bildiklerini ve suçun üstlenilmesi halinde çocuklarının köylerine geri dönüp yaşamaya devam edebileceklerini söylediğini iddia etti. İbrahim Bahtiyar, "Bunu Hasan Kaya'ya söylemişti. Babam öldürmüşse kabul etsin, çocuklar cezaevinden çıksın, biz karışmayacağız" dediğini belirterek, bu teklifi tuhaf bulduğunu ifade etti.

"SALİM GÜRAN TEHDİT ETMİŞ OLABİLİR"

Bu iddianın ardından İbrahim Bahtiyar, Salim Güran'ın kendilerini tehdit ettiğini de açıkladı. "Salim Güran tehdit etmiş olabilir, çünkü onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Zayıf noktasının da çocuklar olduğunu biliyor," diyerek tehditlerin sebebine dair önemli bir açıklamada bulundu.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıömer:

ey gidi camiler, pazar oldunuz pazarr

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

İmamı İhraç ettikleri kadar varmış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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