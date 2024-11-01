Üye Girişi
Haberler

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narin Güran cinayetinde tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi: "Ben burada abimi savunmuyorsam, onlarda kendi abilerini savunmasın. Abim suçunu itiraf ettiği için avukat tutmadık. Nevzat bu suçu üstlensin diye toprak ve para teklif ettiler" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

EKİPLER DELİL TOPLADI

İfadesinde; Narin'in cansız bedenini otomobilin arka koltuk tarafında aşağıya bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın aracında jandarma kriminal ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, incelemede hem aracın içerisinde hem de bagaj kısmında delil topladı.

Tutuklu 4 sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ekipleri ve soruşturmayı yürüten 3 savcı nezaretinde Tavşantepe Mahallesi ve Eğertutmaz Deresi mevkisinde 9 Eylül'de yapılan keşif görüntüleri yer alıyor.

NEVZAT'IN KARDEŞİNDEN ŞOK İDDİALAR!

Narin'in cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar, Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın toprak ve para teklifinde bulunarak ağabeyinin suçu üstlenmesini istediğini anlattı.

Sabah'a konuşan V. Bahtiyar şunları kaydetti: Bizim Nevzat ile görüşmemizi isteyerek, suçu üstlensin köyde toprak vereceğiz vaadinde bulunmuş. Para vereceğiz, evlerini geri getirmelerine yardım deceğiz demiş. Biz kabul etmedik, öyle şeylere muhtaç da değiliz. Bir köy değil 70 köy de verseler bunu asla kabul etmiyoruz. Bu olayla ilgili ifade istenirse savcıya, jandarmaya ifade veririz

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı

Erdoğan o ifadeleri affetmedi! Özel ve İmamoğlu'na dava açtı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
Zihinsel engelli çocuğa tecavüz eden bekçinin iğrenç teklifi ortaya çıktı

Zihinsel engelli çocuğa tecavüz eden bekçinin iğrenç teklifi ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJon snow:

Lan şu köyü kapatın ya Allah rızası için

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞenol:

Rusya’dan özel ekip getirseler 30 dakika içinde olay çözülür hepsini tren gibi öttürürler

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBayram Aydin:

Adalet adalet değilki,madem konuşmuyorsunuz ,hepiniz de öldürmekten suçlusunuz diye bir karar verilirse ,hüpsi ömür boyu yese,bakalım dökülmüyorıar mı ? Baksana adamlar 6 aydan sonra çıkacaklarını biliyor. Zanki ölen başkasının çocuğu. Allah daha beteri iıe cezalandırır İnşallH??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MO 1750 dolaylarında yazılmış ve Guinness Rekorlarına göre "dünyanın en eski yazılı müşteri şikâyeti" olan kil tablet, kötü kaliteli hangi üründür? Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ilk üç ülkesi Hindistan, Çin ve ABD iken dördüncü ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapla Star TV çöktü mü, STAR TV Canlı yayın neden açılmıyor 1 Kasım Perşembe? 2-3 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Türkiye ortalama yaşam süresi kaç yıldır (Doğuşta beklenen yaşam süresi)? Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023'te ortalama kaç? 2-3 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Sultanahmet Cami kimin eseri? Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Ağustos 2024'te Konya'da keşfettiği hangi canlının bir türüne "çalışmalarına verdiği destekten ötürü" eşinin adını verdi MasterChef Beyza'ya ne oldu, yüzü yandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.