Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın "Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık" ve "Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmece" paylaşımları dikkat çekmişti. Eryılmaz'ın gizemli paylaşımların perde arkasını katıldığı canlı yayında anlattı.
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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa