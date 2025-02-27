Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama

Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren zam talebi netleşti

Nevşin Mengü'ye hapis cezası! O röportaj başını yaktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Nevşin Mengü hakkında kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan YPG/PYD terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı yayınlayan gazeteci Nevşin Mengü'nün 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mengü katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

"MENGÜ'NÜN AMACI SADECE HABER YAPMAK"

Nevşin Mengü'nün avukatı Hüseyin Ersöz, "Müvekkilimiz uzun yıllardır gazetecilik mesleğini ifa etmiştir. Kendisi ayrıca Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri olarak sayılmaktadır. Uluslararası basın kartı sahibidir. Müvekkilimiz saygın, tanınırlığı olan bir gazetecidir. İsnat edilen suçun, müvekkilimizin gazeteci kimliğiyle değerlendirilmelidir. Mengü'nün amacı suç işlemek değil sadece haber yapmak" ifadelerini kullandı.

CEZA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Nevşin Mengü'yü 'alenen terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 3 yıl süreyle erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/ Ypg terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı. İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi. İddianamede, gazeteci Mengü'nün basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Nevşin Mengü'ye hapis cezası! O röportaj başını yaktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
img

Dakikalar kaldı! 3 şehirde meydanlara dev ekranlar getirildi
img

Çağla Şıkel, yeni aşkını anlattı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

aPOYU NAKLEN YAYIN YAPTIRANLAR SALİH MÜSLOÜME TV LERDE APOYA UYARIZ ACIKLAMASINI NAKLEN YAYINLAYANLAR NEVŞİNE HAPİS CEZASI YERSEN BOP PROJESIMİ DEDİ BİRİ YOK YA HADİ CANIM

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

NEVŞİN MENGÜ YANLIZ DEĞİLDİR MİLYONLAR YANINDAYIZ.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Buda ilginc nasıl bir yol izliyorlar kaşık oyunu ben buna gelmem

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

apoyla yapsaydı veya kuyruğu titreten oy istetmek için trtye çıkardıkları kardeşiyle yapsaydı bir şey olmazdı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı

Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol

Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt
İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da

4 yıl hapis, siyasi yasak! İmamoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.