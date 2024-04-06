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Nevşehir'de Sivil Polis Ekipleri Biber Gazı Kullanarak Gözaltına Aldı

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Nevşehir'de sivil polis ekiplerinin vatandaşları biber gazı sıkarak gözaltına almasıyla ilgili Nevşehir Valiliği polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Olay geçtiğimiz gün Kozaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sivil polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarını duymadığı için araç sürücüsü yoluna devam edince ilçe merkezinde durdurulan araçtaki şahısları, sivil polis memuru Kürşat M. biber gazı kullanarak gözaltına almak istedi. Şahsın "oruçluyum" demesine rağmen biber gazı sıktıkları anların sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki çekerken; Nevşehir Valiliği de polis hakkında soruşturma başlattı.

"Hiçbir mukavemet göstermedik"

Polise hiçbir mukavemet göstermediklerini ve biber gazı kullanılarak zorla gözaltına alındıklarını iddia eden Adem Yalçın; "Biz ilçede çatı işi yapıyorduk. İftar nedeniyle işi bıraktık ve bir eczaneye uğrayıp evimize gidecektik. İlçe merkezinde arkamızdan bir araç siren çalmış. Biz bu sireni duymadık. İlçe merkezinde eczane sormak için durduğumuz anda sivil bir araç önümüze durdu ve sonradan polis olduğunu öğrendiğim bir kişi direk araca gelerek hakaretler etmeye başladı. Hiçbir karşılık vermememize ve oruçluyum dememe rağmen yoğun bir şekilde biber gazı kullanarak darp etti. Daha sonra karakola götürdü ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek bizi tekrar bıraktı. Ben de iftar sonrası İlçe Jandarma ekiplerine giderek şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı" - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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