Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde çıkan kavgada H.E. (44) isimli şahıs silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.E., kendisini M.A. (27) isimli şahsın vurduğunu söyledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli M.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahın ve 2 adet bıçağın ise çevrede yapılan aramada yakın bir apartmanın bahçesinde bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde bulunan P.C. (29) ve H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar bilgi sahibi olarak tespit edilerek, gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ağır yaralanan H.E., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR