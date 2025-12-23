Haberler

Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen silahlı kavgada H.E. isimli şahıs ağır yaralandı. Olayla ilgili M.A. isimli zanlı tutuklandı, yaralının durumu ise kritik.

Nevşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde çıkan kavgada H.E. (44) isimli şahıs silahla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.E., kendisini M.A. (27) isimli şahsın vurduğunu söyledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından şüpheli M.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahın ve 2 adet bıçağın ise çevrede yapılan aramada yakın bir apartmanın bahçesinde bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde bulunan P.C. (29) ve H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar bilgi sahibi olarak tespit edilerek, gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ağır yaralanan H.E., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı