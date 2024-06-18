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Nevşehir'de Otomobil Uçarak Devrildi: 5 Yaralı

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Nevşehir'de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazayı gören bir vatandaş, 'Araba uçarak üzerimden geçti' dedi.

Nevşehir'de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken; kazayı gören bir vatandaş, "Araba uçarak üzerimden geçti." dedi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir-Kayseri yolu Bozca Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında; E.C.U. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti.

Nevşehir'de Otomobil Uçarak Devrildi: 5 Yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Araç takla attıktan sonra dururken, sürücü ile beraber içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Otomobil Uçarak Devrildi: 5 Yaralı

"ARABA UÇARAK ÜZERİMDEN GEÇTİ"

Kaza anını gören Hacı Durmaz da, "Kendimi kurtarmak için gaza bastım. Araç üzerimizden geçerek arka tarafımıza düştü. Kendi imkanlarımızla emniyet kemerini keserek yaralıları çıkarmaya çalıştık. Üzerimizden uçtuğunu gördüm." dedi.

Nevşehir'de Otomobil Uçarak Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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