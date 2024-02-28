Nevşehir'de FETÖ firarisi şüpheli yakalandı

Nevşehir'de ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan FETÖ firarisi şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve FETÖ firarisi olarak aranan, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR