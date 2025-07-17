Nevşehir'de Elektrik Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Elektrik Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'de 4 yaşındaki İdris A., mutfaktaki açık kabloya temas ederek elektrik akımına kapıldı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi Alçıhan Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İdris A.'yı mutfakta kombinin altındaki ucu açık termostat cihazına bağlı olan kabloya teması sonucu elektrik çarptı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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