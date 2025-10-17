Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Nevşehir'de beslediği boğanın sıkıştırdığı yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BESLEDİĞİ BOĞA TARAFINDAN DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞTIRILDI

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı. Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.