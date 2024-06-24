Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı

Nevşehir'de TikTok'ta 5 yaşındaki kuzenini dudağından öpmeye zorlayan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adli mercilere çıkarılan genç kadın tutuklandı.

KÜÇÜK ÇOCUKLA DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜ

Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde Duygu Özgül Kalebayır adlı genç kadının 5 yaşındaki kuzeni ile çektiği videoda çocuğu zorla dudaktan öpmeye zorladığı anlar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kalebayır, TikTok'ta paylaştığı videoda dudaklarını çocuğa zorla öptürerek, "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı? Öp beni, öpersen bırakırım. Biz yanaktan öpüşmüyoruz. Çocukluğundan beri beni hep dudağımdan öpüyorsun" gibi ifadeler kullandı.

TUTUKLANDI

Videonun sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahıs gözaltına alındı. Kalebayır, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Ürgüp Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır. Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.