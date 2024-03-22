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Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında, 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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