Buzlanan yolda can pazarı! 3 otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi

Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir Aksaray karayolu TOKİ 5. Etap Kavşağında aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazasında 3 şehirlerarası otobüs, 5 çekici, 6 otomobil birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;