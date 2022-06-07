Nerdeyse bütün binalarda aynı yazı yazıyor - Haberler

Nerdeyse bütün binalarda aynı yazı yazıyor Eskişehir'de birçok binanın duvarında bulunan sprey boyayla yazılmış aynı yazı görenlerin dikkatini çekiyor. Eskişehir'de birçok binanın duvarında bulunan sprey boyayla yazılmış aynı yazı görenlerin dikkatini çekiyor. Özellikle Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazılıyor. Rusça "Maleviç" anlamına gelen mahlasını kullanan vandal, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazıyor. Söz konusu mahallelerde bulunan nerdeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp vandallık yapıyor. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikayetçi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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