Türkeli'de kapanan yol gölete çıkıyor: Navigasyonla yola giren sürücü faciaya ramak kala durdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, heyelan sonrası kapanan yoldan navigasyonun yönlendirmesiyle giren bir sürücü, gölete dönüşen yolu son anda fark ederek bir faciadan kurtuldu. Olay, yolda yeterli uyarı levhası ve navigasyon sistemlerinin güncellenmemesinin tehlikelerini yeniden gündeme getirdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde aylar önce heyelanla kapanan yola herhangi bir uyarı levhası konulmazken, gece saatlerinde navigasyonla yola giren bir sürücü faciayı kıl payı atlattı.

Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te meydana gelen heyelanın ardından oluşan gölet, aradan geçen 9 aya rağmen tehlike oluşturmaya devam ediyor. Heyelan sonrası Merkez ile Cayla mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kalmış, ulaşım tamamen kesilmişti.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda Onur Şentürk isimli sürücü, navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle daha önce trafiğe kapatılan bu yola girdi. Gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark edemeyen sürücü, son anda aracı durdurarak suya girmekten kurtuldu.

Can ya da mal kaybının yaşanmadığı olay, bölgede yeterli uyarı levhası ve yönlendirme bulunmamasını yeniden gündeme taşıdı. Aynı zamanda kapalı yolların navigasyon sistemlerinde güncellenmemiş olmasının sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
