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Narin'le ilgili çıkışı olay yaratmıştı! Didem Arslan "Kaynağını açıkla" diyen Gülben Ergen'e öfke kustu

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Gülben Ergen "Kaynağıma göre Narin, anne ve amcasını uygusuz vaziyette görüyor" diyen Didem Arslan Yılmaz "Kaynağıma göre ne demek ya" diyerek tepki gösterdi. Canlı yayında Ergen'e ateş püsküren Yılmaz "Sen önce şarkı söylemeye çalış. Bir gazeteciye kaynağını sorma hadsizliğinde bulunamazsın. Kimsin sen ya, bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun, değmezsin" dedi.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ailesiyle günlerce Show TV'deki programında yayın yapan yapan Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarıyla gündem olmuştu. Narin'in kaybının 19. gününde ölü bulunmasının ardından konuşan Yılmaz, "Kaynağıma göre Narin, amca ve annesini uygunsuz şekilde görmüş" diyerek dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen de sitem etti. Ünlü şarkıcının kendisiyle ilgili sözlerine sinirlenen Yılmaz, canlı yayında öfke kustu.

X'te Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasını gören Gülben Ergen "Kaynağıma göre ne demek ya? İçimiz yanıyor. Her haberi en ince ayrıntısına kadar okuyor/dinliyoruz. Kaynağıma göre ne?" diyerek tepki göstermişti.

Narin'le ilgili çıkışı olay yaratmıştı! Didem Arslan 'Kaynağını açıkla' diyen Gülben Ergen'e öfke kustu

"SANA ÖĞRETMEME DEĞMEZSİN"

Ergen'in çıkışına sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, programında şu sözlerle karşılık verdi: "'Haber kaynağı ne?' diye soranlar, bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne diyeyim ya... Onlar söyleyebiliyorlarsa, becerebiliyorlarsa şarkı söylemeye çalışsınlar. Tamam mı kardeşim? Sen önce bir şarkı söylemeye çalış. 'Haber kaynağı ne?' diye bir gazeteciye soru sorma hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen ya? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun. Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin."

Narin'le ilgili çıkışı olay yaratmıştı! Didem Arslan 'Kaynağını açıkla' diyen Gülben Ergen'e öfke kustu

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP

Gülben Ergen bir takipçisinin "Didem Arslan'ın Narin'le ilgili kaynak ne diye sorduğunuz soruya verdiği tepki çok çirkin" yorumuna "Koyun can derdinde kasap mal boşver" karşılığını verdi.

Narin'le ilgili çıkışı olay yaratmıştı! Didem Arslan 'Kaynağını açıkla' diyen Gülben Ergen'e öfke kustu

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Didem Arslan Yılmaz Gülben Ergen Televizyon 3-sayfa Magazin

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Yorumlar (4)

Mehmet Vatandaş:

Gülbenciğim bir mazi var onu nasıl silelim:))) sus otur yerine

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Y Sarı:

Didem Arslan siz gazeteci miydiniz? Hiçbir yerde bir makalenize karşılaşmadım. Al birini vur ötekine!

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Gürkan Işık:

Harbiden herkes kasap olmuş narin gibi binlerce çocuk katledildi bu kadar olayı medyaya taşımadılar insanlar acaba demeye başladı.

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Aynur Bozkurt:

bu didem arslanin aşırı öfkesi kendine hakim olmamasi ve kızınca gözleri gidiyor bu dur be sakince güzel üslupla cevap verebilirsin bu saldırı ne

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