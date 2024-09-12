Narin'le ilgili çıkışı olay yaratmıştı! Didem Arslan 'Kaynağını açıkla' diyen Gülben Ergen'e öfke kustu

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ailesiyle günlerce Show TV'deki programında yayın yapan yapan Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarıyla gündem olmuştu. Narin'in kaybının 19. gününde ölü bulunmasının ardından konuşan Yılmaz, "Kaynağıma göre Narin, amca ve annesini uygunsuz şekilde görmüş" diyerek dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen de sitem etti. Ünlü şarkıcının kendisiyle ilgili sözlerine sinirlenen Yılmaz, canlı yayında öfke kustu.

X'te Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamasını gören Gülben Ergen "Kaynağıma göre ne demek ya? İçimiz yanıyor. Her haberi en ince ayrıntısına kadar okuyor/dinliyoruz. Kaynağıma göre ne?" diyerek tepki göstermişti.

"SANA ÖĞRETMEME DEĞMEZSİN"

Ergen'in çıkışına sinirlenen Didem Arslan Yılmaz, programında şu sözlerle karşılık verdi: "'Haber kaynağı ne?' diye soranlar, bir de bunu sosyal medyada paylaşıyorlar. Ne diyeyim ya... Onlar söyleyebiliyorlarsa, becerebiliyorlarsa şarkı söylemeye çalışsınlar. Tamam mı kardeşim? Sen önce bir şarkı söylemeye çalış. 'Haber kaynağı ne?' diye bir gazeteciye soru sorma hadsizliğinde asla bulunamazsın. Kimsin sen ya? Günlerdir tweet atıp bu olaydan nemalanmaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun sana. İnsanların işini yapmasını engel oluyorsun. Sana oturup öğretecek kadar değmezsin sen. Değmezsin."

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP

Gülben Ergen bir takipçisinin "Didem Arslan'ın Narin'le ilgili kaynak ne diye sorduğunuz soruya verdiği tepki çok çirkin" yorumuna "Koyun can derdinde kasap mal boşver" karşılığını verdi.