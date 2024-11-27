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Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin kritik bir görüntü daha ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün, cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve burada 8 dakika vakit geçirdiği yer aldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasından 19 gün sonra dere yatağında çuvalda, üstü taşlar ve çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından amca Salim Güran'ın da dere yatağına gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'ŞAHİNGÖZ' KAMERASINDA KAYIT ÖZELLİĞİ YOK

Üç gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi. Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta kameranın kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü izlenebildiği bilgileri yer aldı.

AMCA, CESEDİN BULUNDUĞU YERDE 8 DAKİKA KALMIŞ

Üç kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı" ifadeleri yer aldı.

Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede de Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek, olay günü Salim Güran'ın bir araçla saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

"MISIR TARLASI YOK, PAMUK TARLASI VAR"

Enes Güran'ın avukatlarından Mustafa Demir de 9 Kasım'da duruşmanın 3'üncü gününde, Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiğine dair HTS kaydıyla ilgili, "Narin'in cansız bedeninin bırakıldığı yerde mısır tarlası yok. Pamuk tarlası var. Daraltılmış baz, tam konum versene? Mezarlığın orası da mısır tarlası" demişti.

Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

bıktırdı artık, bi katili tespit edemediler halen yazıklar olsun bu hukuka ??

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

kabak tadı verdi artik

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Haber YorumlarıMGk:

Narini öldürdüğü görüntü bile çıksa ne değişecek ona da montaj derler

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Haber YorumlarıKenan Dinçol:

ee kim öldürdü kim yeter sıktı artık

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Haber YorumlarıBükücü:

Belli zaten abi suça ortak herkese verin 500'er yıl bitsin şu dava da

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Haber YorumlarıBaba Can:

Bu olaydan sonra bütün kameralar kayıt altına alınsın

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Haber YorumlarıHayri:

Butun köy neredeyse hepsi bir aile köye yabancı tavuk girse farkedilir artı kim gelip çocuğu öldürüp atacak ama hukuk işte delil lazım ıspat lazım yoksa olay apaçı belli

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Haber YorumlarıHakan Kara:

hep kelime oyunu bunları öttüremeyen polislere şaşıyorum sadece şunu merak ediyrum piskolojik süreç neden yürütülmedi kendiliğinden itiraf ederdi bunu cezaevinde değil sorgu odasında daha fazla kalabilirdi belliki itirafçı var cinayetin % 99,99 u aynı kişiyi gösteriyor amca yada tetrikçisi var boğdurduğu

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Haber YorumlarıFırat Soydan:

katil aile zengin oldukları için iş uzadı

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Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

la bu köyün hepsi sus pus. sadece amcasıyla gördü falan değil. bu köyün hepsi birbiriylee

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