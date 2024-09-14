Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Şartlı serbest bırakılan 15 yaşındaki R.A. için ise yeniden gözaltı kararı verildi. Süreç devam ederken amca tarafından yapılan bir paylaşım yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İFADESİ İLE PAYLAŞIM SAATİ ÇELİŞİYOR

Narin'i öldürme suçlamasıyla tutuklanan amca Salim Güran, küçük kızın kaybolduğunu akşam saat 20.00'de öğrendiğini söyledi. Ancak olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan Narin'in kaybolduğu mesajının yayınlandığı ortaya çıktı.

"AİLESİ BU MESAJA AÇIKLIK GETİREMİYOR"

Soruşturma sürecinin seyrini değiştirecek bu detayı gündeme getiren gazeteci Emrullah Erdinç, "Daha hava bile kararmadan, başka günlerde arkadaşlarıyla oyun oynayıp akşam 8-9 gibi eve gelen Narin'in neden saat 16:39'da kaybolduğu düşünüldü? Bu paylaşımı kim yaptırdı? Daha sonra, Narin bulunmadan mesaj neden kaldırıldı? Narin Güran'ın amcası, babası, ailesi bu mesaja açıklık getiremiyor" ifadelerine yer verdi.