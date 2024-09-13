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Narin'in babası serbest kalır kalmaz gece yarısı kızının mezarına koştu

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı. Sorgusu tamamlandıktan sonra köye dönen babası ise gece yarısı kızının mezarına gitti.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Narin Güran Narin Güran Diyarbakır

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