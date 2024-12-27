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Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasında savunma yapan amca Salim Güran, "Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza, parti başkanlarına sesleniyorum. Kolluk güçlerine soruşturma açsınlar. Bu kadar kötü niyet neden?" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşmada ilk olarak amca Salim Güran savunma yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve parti başkanlarına seslendi. Kolluk güçlerinin kötü niyetli olduğunu öne süren Salim Güran, "Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza, parti başkanlarına sesleniyorum. Kolluk güçlerine soruşturma açsınlar. Bu kadar kötü niyet neden?" şeklinde konuştu.

"FAİL BULUNAMAYINCA FAİL ÜRETMEYE BAŞLADILAR"

Salim Güran'ın ardından kürsüye gelen avukatı da jandarmayı hedef aldı: "Burada jandarmanın çok büyük kabahati oldu. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. Bakılması gereken yerlere bakılmadı, yapılması gerekenler yapılmadı ve Nevzat ilk başta tespit edilemedi. Fail tespit edilemeyince de olur olmaz tutanaklar ihdas ettiler. Fail bulunamayınca fail üretmeye kalktılar. Çok net söylüyorum, jandarma mesela ilk Ahmet isimli kişiyi tutuklasaydı, Nevzat ifadesini ona göre kurgulama zamanına da sahipti. Salim'den sonra tam 9 günü vardı.

Bir de jandarma komutanının 3. gün verdiği talihsiz müjdeli haberini unutmayalım. O arada Narin 3 gündür derenin altındaydı. Kolluk, cinayeti çözemeyince agresifleşti. Agresifleşince de hatalar yaptı. Hatanın da ötesinde kasıtlı olarak yani ailenin işkence iddiaları, yalan yanlış tutanakları, yok bunun bununla ilişkisi varmış da bunun yengesiyle ilişkisine yönelik bilgi varmış falan.

"BU İŞLER POLİSE VERİLSEYDİ BÖYLE OLMAZDI"

Neticede, jandarma 40 yılın başında eline bir cinayet soruşturması geçince bocaladı, eline yüzüne bulaştırdı ve hırsına yenildi. Bu iş polislere verilseydi böyle olmazdı. Jandarma her ifade ile başka bir hikayenin peşine düştü. Kim ne dediyse, çocuğun en son görülme saati ona göre değişti. Saatler değişti, zamanlar değişti, failler değişti, her bir hikayenin peşinden koştu. İş çözülemez hale geldi."

Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

O kızı o şekilde öldürüp torbaya koyup suyun altına bırakmak iyi niyet mi? siz varya aslında çok şeyi hak ediyorsunuz ama maalesef adalet yok.

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Haber YorumlarıYkp 55:

İstersen Amerikan başkanına yada uzaylılara seslen.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

akp ye ok deposu aşiret:)))

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Haber YorumlarıUntroll:

Güzel manipülasyon çok profesyonel belli ki ilk değil. Adaletin ayağı topaldır ağırdır yavaş yürür ama er geç gideceğe yere varır.

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Haber YorumlarıX Mann:

Çevir kazı yanmasın heee.

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Haber Yorumlarıcumali inan:

Doğruluk payı var jandarma hakkında. Jandarma kolluk yapılanmasında değil şu anda. Bir kara kuvvetleri yapılanması ve kara kuvvetlerinden rol çalma gayretinde. Biliyolar ki kara kuvvetlerine yanaşmasa polise ‘yancı’ olmaktan öteye gidemeyecekler bu kafa ve yapılanma ile. Bunuda paşa gururlarına yediremiyorlar.

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