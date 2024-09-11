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Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Narin'in ailesi tarafından abla Tülin'in 'Merdivenden düşerek öldüğü' iddia edilmişti. Gerçeği gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran açıkladı.

Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma tüm derinliğiyle sürerken abla Tülin'in yıllar önce nasıl öldüğüne ilişkin önemli bir gerçek ortaya çıktı. Gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran Tülin'in ölümüyle ilgili "Merdivenden düşmedi hastanede solum yetmezliğinden öldü" açıklaması yaptı.

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

22 ŞÜPHELİ YARIN MAHKEMEDE

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. İtrafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından cinayetin sır perdesi yavaş yavaş aralanırken yarım tüm şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle minik Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkacak.

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

ABLA TÜLİN'İN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Narin'in katledilmesinin ortaya çıkmasının ardından, yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Narin'in ablasının da öldürülmüş olabileceği ihtimali pek çok kişi tarafından dile getiriliyordu.

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

"YÜZDE 99 ENGELLİYDİ, HASTANEDE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"

Gözaltına alınmayan Narin'in tek amcası abla Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili gerçeği açıkladı. Amca, "Tülin merdivenden düşmedi, yüzde 99 engelliydi, hastanede solunum yetmezliğinden öldü" dedi. Amca açıklamasında şunları kaydetti:

Narin'in ablası 2019 yılında vefat etti. Vefat etmeden öncede zaten doğuştan engelliydi. Boynundan altı tamamen felçti ve yatalaktı o süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (4)

Tandogan Dogan:

tanam artik 6 ay bunlari konusuruz .baska gundem yok

15
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Veysel:

Ekonomik bozuk,simit 15 oldu..

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Blackened:

Niye merdivenden düştü dediniz amca efendi? Hastanede solunum yetersizliğinden öldüyse hastane kayıtları nerede? O köyden herhangi bir insan evladının tek kelam sözüne itimat olmamalı! Bu amca tek niye dışarıda? Alsınlar bi sorguda ona çeksinler??

6
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Mert Kalyoncu:

Ben iptalim agam.

3
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