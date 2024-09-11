Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma tüm derinliğiyle sürerken abla Tülin'in yıllar önce nasıl öldüğüne ilişkin önemli bir gerçek ortaya çıktı. Gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran Tülin'in ölümüyle ilgili "Merdivenden düşmedi hastanede solum yetmezliğinden öldü" açıklaması yaptı.

22 ŞÜPHELİ YARIN MAHKEMEDE

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. İtrafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından cinayetin sır perdesi yavaş yavaş aralanırken yarım tüm şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle minik Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin tüm gerçekler ortaya çıkacak.

ABLA TÜLİN'İN ÖLÜMÜ DE ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Narin'in katledilmesinin ortaya çıkmasının ardından, yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Narin'in ablasının da öldürülmüş olabileceği ihtimali pek çok kişi tarafından dile getiriliyordu.

"YÜZDE 99 ENGELLİYDİ, HASTANEDE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"

Gözaltına alınmayan Narin'in tek amcası abla Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili gerçeği açıkladı. Amca, "Tülin merdivenden düşmedi, yüzde 99 engelliydi, hastanede solunum yetmezliğinden öldü" dedi. Amca açıklamasında şunları kaydetti:

Narin'in ablası 2019 yılında vefat etti. Vefat etmeden öncede zaten doğuştan engelliydi. Boynundan altı tamamen felçti ve yatalaktı o süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti.