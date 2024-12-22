Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette Narin Güran'ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor.

TUTUKLU SANIKLARIN AVUKATILARI TV100'DE

Tv100'de yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek katıldı. Moderatör Cansu Canan Özgen merak edilen soruları sordu, davanın avukatları anlattı.

ENES GÜRAN'IN AVUKATI: BEN CANAN HANIMI TANIK OLMAYA DAVET EDİYORUM

Programda avukatlar Narin cinayetini Türkiye'ye duyuran ve tüm sıcak gelişmeleri izleyiciye aktaran tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ı duruşmada tanıklık etmeye davet etti.

"NEVZAT BAHTİYAR'IN ÖLDÜRMEDİĞİNDEN EMİNİM"

İlk olarak Cansu Canan'ın Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'a 'Narin'i kim öldürdü?' sorması üzerine Eryılmaz, "Nezvat bahtiyar2ın öldürmediğinden eminim ancak yaklaşık 30 gündür bu davanın içerisindeyim ama nevzat Bahtiyar'ın avukatı olarak davaya girdiğimden beri davadan izlenimlerimiz ve bildiklerimiz var. Daha mahkemede suçluluğu ispatlanmaması birine şu katildir demek hukuken doğru değildir. Biliyoruz aslında katilin kim olduğunu ama söylemeye dilimiz varmıyor hukuki süreçten dolayı" dedi.

"GÜRAN AİLESİNİN BU FİİLİN FAAİLLERİ OLDUĞU DEĞERLENDİRMESİNE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Ardından sanık Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, "Biz ailenin bu fiilin failleri olduğu yönlü bir imayı algılıyoruz ve bu yönlü bir değerlendirmeye, şu ana kadar dosyada mevcut delilleri toplu halde değerlendirerek şiddetle karşı çıkıyoruz. Eldeki verilerin büyük bir kısmının toplanma kısmının toplanma şeklinin ceza mahkemesi kanununa aykırı olduğunu, bu delillerin irdelenmesi sürecinde kök kanunumuza aykırı ad tanımlandığını düşünüyoruz" dedi.

İLK DURUŞMADA 'ÖĞRETİLMİŞ İFADE' Mİ VERİLDİ?

Programda Av. Ertunç Özün, "Az önce meslektaşımız 'Güran ailesinden 26 kişinin vekaleti bizde bulunuyor' dedi. Bu 26 kişinin bir kısmı diğer soruşturmada sanık, bir kısmı da bu soruşturmada sanıklar ama bu kişiler aynı zamanda bu kovuşturma aşamasında tanıklık yapmış kişiler, itham ediyor gibi olmayalım ama biz bu sanıkların tanıklarla birlikte bir şekilde harekete edip öğretilmiş şekilde ifade verdiğinden şüphe ediyoruz" diye sordu.

"BİZDE SALİM GÜRAN'IN VEKÂLETİ HİÇBİR ZAMAN OLMADI"

Sanık Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, "Vekâletnameleri aldığımızda Diyarbakır cumhuriyet Başsavcılığında tek bir soruşturma aktifti.Soruşturma dosyasına aldığımız vekâletleri yükledik daha sonra soruşturmada iddianameye biz basından gece yarısı öğrendik. Sosyal medyaya barkodlu iddianame düştü. Daha sonra da iddianamenin hakikaten ilgili kovuşturmayı yürüten mahkemeye gönderildiğini kalem sorgusuyla öğrendik. Ama iddianameyi görmüştük. Tıpkı gördüğümüz gibi bize teslim edildi. Biz orada 4 sanık gördük. Bizde vekâleti bulunanların içerisinde 2 sanık vardı. Bizde bu arada Salim Güran'ın vekâleti hiçbir zaman olmadı bunu da belirtelim" dedi.

ENES GÜRAN'IN AVUKATI: CEZA YARGILAMASI SİZİN ZANNINIZA YA DA BENİM SAVUNMAMA GÖRE GİTMEZ

tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, "Mahir Bey ben Tavşantepe köyüne 22 Ağustos günü 13.00 itibarıyla gittim. Oraya gidip aile ile görüşen ilk gazeteciyim sonrasında da köyden ayrılmadım. Gazeteciliğin üstünde bir takibe başladım ve herkesi gözlemledim. 2. gün jandarma evlere baskın yapmak istedi. Husumetli oldukları birileri olup olmadığı soruldu Arif Güran ve yakınları kimseden şüphelenmedikleri köydeki komşularının evlerinin aranmasına müsaade etmeyeceklerini müsaade etmediler. Bunu sizce neden istemiyorlardı? "diye sorması üzerine Av. Mahir Akbilek cevap olarak, "Siz şu an çok enteresan bir şey söylediniz. Dosyada böyle bir veri yok." dedi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI ALİ ERYILMAZ: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ARAMA FAALİYETİ YAPILMIŞ

Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz, "Ailenin yapmış olduğu manipülasyon ve davayı karartmak yönünde neler yaptığına ilişkin çok bariz ortada olan şeyler var. 3 bin 600 kişiye yakın insan çalışmış arama çalışmalarında. 202ye yakın arama köpeği, 50'ye yakın dron, 2 tane İHA ve onlarca araç çalışmış. cumhuriyet tarihinin en büyük arama faaliyeti yapılmış bu çok önemli" diye konuştu.

"KİMSE DURDUK YERE OKLARI GÜRAN AİLESİNE ÇEVİRMEDİ"

Cansu Canan Özgen ise konuşmasında , "Şunun da altını çizmek isityorum. Kimse durduk yerde okları aileye çevirmedi. Canan'ın da altını çizerek belirttiği kısım şu anne Yüksel Güran orada ağlıyordu biz de burada ağlıyorduk Canan da orada ağlıyordu. Sonra deliller, DNA'lar, HTS'ler, ifadeler, ifadelerdeki çelişkiler bir noktada kamuoyu vicdanını da o tarafa yönlendirdi" dedi.

ENES GÜRAN NEDEN 'ŞİMDİ KONUŞACAĞIM OLMAYACAK' DEDİ?

Programda konuşan Alp Tekin Yıldırım, "Enes Güran duruşmada 'Şimdi konuşacağım olmayacak' şeklinde bir ifade kullandı bunun nedeni nedir?" diye sordu.

Enes Güran'ın avukatı Av. Mahir Akbilek ise, "Enes bir ara çok duygusallaştı ama aynı Enes 'Salim değil Salim'in kralı benim evimden kardeşimi alamaz diye de söyledi. Enes, söz alıp 'bana bakan görevliler var, hareket falan yapıyorlar benim zoruma gidiyor' diyerek bunun üzerine demiş olabilir diye düşünüyoruz ama biz görmedik" diyerek cevap verdi.

"DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI BİR UCUBEDİR"

Av. Mahir Akbilek, Daraltılmış baz çalışmaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalara yer vererek, "Daraltılmış baz raporunu asla kabul etmem, itibar da etmem. Hatta bir kaygım var eğer denetlenmeden kesin delil olarak kabul edilen unsurların, delil araştırma yöntemlerinin ben ileride çok ciddi sıkıntılara sebep olacağını düşünüyorum. Geçmişte bunlar görüldü" dedi.

"YILLARDIR YAPILAN BİR ÇALIŞMA"

tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu Daraltılmış baz çalışmaları ile ilgili konuşan Av. Mahir Akbilek'in yapmış olduğu açıklamalarına karşı, "Daraltılmış baz çalışması yıllardır yapılan bir çalışma. Bu olay olunca o köyde baz istasyonu var mı diye Canan seninle konuştuk. Orada baz istasyonun olmadığını fark ettim ama teknik olarak bizim de kaynaklarımız var. Onlara sorduğumda farklı alanlarda oradan sinyal aldığı zaman kestirmeler alınıyor" dedi.