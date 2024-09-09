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Narin Güran'ın minik tabutu görenleri kahretti

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Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve dün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında camiye getirilen Narin'in omuzlardaki tabutu görenleri kahretti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

CAMİYE GETİRİLDİ, TABUTUNU GÖRENLER KAHROLDU

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilecek. Yıkanmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında camiye getirilen minik kızın omuzlardaki tabutunu görenler kahroldu.

Narin Güran'ın minik tabutu görenleri kahretti

ANNE, BABA, KARDEŞİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Narin'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Narin Güran için köyünde cenaze töreni düzenlenecek ve Tavşantepe'de defnedilecek.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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