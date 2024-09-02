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Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

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Türkiye'nin gözü kulağı 13 gündür Diyarbakır'dan gelecek habere kilitlendi. Kayıp Narin Güran'la ilgili soruşturmada gözaltına alınan amcayla ilgili süreç devam ederken Narin'in babasının amcası olan A.R.G.'nin de ev ile arabasında arama yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

EVİ İLE ARABASI ARANDI

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Türkiye 3-sayfa Güncel Bağlar

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Yorumlar (2)

Emre null:

dar günümüzde nerde seriat her yanımızda camii varken Allah sonumuzu hayır eylesin küfürsüz Türkiye güzel Türkiye

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yanıtYanıtla
Furkan Kutlay:

Arkadaş tam kıyamet alameti ne oluyor bizim topluma Küçücük çocuktan kim ne ister

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yanıtYanıtla
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