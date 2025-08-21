Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Taşvantepe Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuklu Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin, 21 Ağustos 2024 günü saat 13.50 sıralarında camideki Kur'an kursuna gitmek için evden ayrıldı. Narin aynı gün son olarak saat 18.47'de görüldükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI 19 GÜN SÜRDÜ

İhbarın ardından Narin'i bulmak üzere jandarma ve polis özel harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi, sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda oluşan arama kurtarma ekipleri, kırsal mahalledeki evlerde ve tarlalarda defalarca arama yaptı. Yaklaşık 2 bin personelle yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gönderilen özel ekip de dahil oldu. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de Narin'in cansız bedeni Taşvantepe Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

ANNE, AĞABEY VE AMCASI TUTUKLANDI

Narin cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ilk soruşturma sonucunda açılan ve 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin Güran cinayetine ilişkin açılan ikinci davada ise 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişi 'suçluyu kayırma' suçundan yargılandı. Davada suça sürüklenen çocuklar ve diğer sanıklara 1 yıldan 3 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

NARİN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Narin, öldürülüşün yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Taşvantepe Mahallesi, küçük kızı anmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Mezarlıkta yapılan anma programının ardından konuşan Narin'in babası Arif Güran kızının öldürülmesine ilişkin haberlere tepki gösterdi.

ARİF GÜRAN: 8 YAŞINDAKİ KIZIM KATLEDİLDİ VAHŞİCE

Kızının öldüğü günkü acıyı halen yaşadığını söyleyen Güran, bir yılın nasıl geçtiğini anlayamadığını ifade etti. Güran, şunları kaydetti: "Bir yıl geçti, acım hala ilk günkü gibi devam ediyor. Bugün burada Tavşantepe'de bir zulüm var. Sadece evlerinde kahve içerek, yorum yazarak, konuşarak bu zulme ortak olunmuyor. Medyada taraf alarak konuşuldu. Türkiye'deki bütün topluma sesleniyorum, bu zulme sessiz kalmayın."

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ: NİYE KİMSE SESİMİZ DUYMUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Arif Güran; "8 yaşındaki kızım katledildi vahşice. Tavşantepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydılar. Eğer katil bu aile ise bu ailenin kökünü alın. Bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Niye kimse sesimizi duymuyor? Bir anne şu an kendi evladının mezarının başına bile gelmemiş. Sosyal medya cezası verildi. Başka bir şey değil. Hangi delille, hangi tespitle, hangi yargılamayla bu cezalar verildi? Bu çıkan delil ve tespitleri eğer sizin vicdanınız kabul ediyorsa biz de kabul edelim. Sadece çıkarılan bir daraltılmış baz çalışmalarıyla benim ailemi yok ettiniz."

"ADALET NÖBETİNE BAŞLAYACAĞIM"

Konuşmasını Kürtçe sürdüren baba Güran, şöyle konuştu: "Adalet nöbetine başlayacağım. Keşke şu an, bu dakika ve bu saniye ben de ölsem ki bu ızdıraptan, bu işkenceden artık kurtulsam. Sadece bir kriminalin çıkardığı raporla ve sadece baz raporuyla aileme ceza yağdırdınız. Bugün çıkan raporlarda Salim Güran'ın telefonu kollukta silindiği tespitlidir. Bugün çıkan delil ve tespitlerde Nevzat Bahtiyar'ın telefonunun kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? Sayın Adalet Bakanı, baz dediğiniz ucube benim ailemi yok etti. Nevzat benim kızımı öldürdü ve Sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü. Bu adaletsizlik sadece bu aileye midir? Bu bölgede herkes biliyor ki namus insanların kırmızı çizgisidir. İftiralarla, namussuzlukla attığınız iftarlar bu bölgedeki bütün insanlar bizden geri çekildi. Namustan bahseden bir insan önce kendi namusuna bakacak. Eğer diyelim ki bugün batıdaki insan bu bölgenin örf ve adetini bilmiyor. Bu bölgenin insanları bu bölgeyi bilmiyor mu? Herkes kafasını eğdi. Bu zulme kafasını eğdiler. Bunu Allah kabul etmez. Bu kadar insansızlık olur mu? Bu kadar art niyetle bir aileye yaklaşım olur mu?

"BİZ GERÇEK BİR YARGILAMA İSTİYORUZ"

Bu aileyi suçlayacak tek bir delil çıkarın. Bu 12 klasör 19 klasör oldu. 19 klasör Yargıtay Savcılığında 19 günde okunup, karar verilip onaylandı. Akıl var ve mantık var. Bugün 19 klasör 19 günde nasıl bitiyor? Biz gerçek bir yargılama istiyoruz. Kayırma istemiyoruz. Bizim bugün buraya toplanmamızın tek sebebi adalet istiyoruz."

"TOPLUM İÇİNDE BİR AİLEYİ YOK EDİYORSUNUZ"

Narin'in cinayetinde ailesinin sosyal medya linç edildiğini aktaran Güran, şunları söyledi: "Devlet yetkilileri çıkıp direkt bu aile üzerinde konuştukları zaman tabii ki sosyal medyada onlar da konuşur. Devlet yetkilileri buraya, bu mezara geldiği zaman aileye baş sağlığı dilemediği zaman tabii ki toplum da bu aileyi kınar. Biz ne yaptık? Ne bildiysek onu söyledik. Bu kadar art niyet olur mu? Toplum nezdinde Güran ailesini yok ettiniz. Eğer Güran ailesi yapmışsa yok olsun. Yedi yedi kat yerin dibine girsin. Yapmadıysa bunun vebalini kim verecek? Bugün o annenin cezaevindeki vebalini kim verecek? O amcanın, o abisinin vebalini kim verecek? Ama nedir? Biz çabuk unutuyoruz. Yarın öbür gün herkes unutacak, herkes gidecek. Ve biz unutmayacağız, mücadele edeceğiz. Ölene kadar mücadele edeceğiz. Elinizi vicdanın bırakın. Toplum içinde bir aileyi yok ediyorsunuz. Bir kültürü yok ediyorsunuz. Bu sadece Narin Gülen meselesi değil. Bu Kürtlerin bir meselesidir. Narin Gülen ailesi Kürt'tür. Sadece tek tarafa bakmayın. Zulme alkış çalmayın."