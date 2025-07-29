Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici

Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali! Değişimi dikkat çekici
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan ve Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.Adli incelemesinde küçük çocuğun darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

AİLE MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Tutuklanan 4 kişi hakkında yürütülen dava sonucunda anne, ağabey ve amca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşu Nevzat Bahtiyar ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cinayetin aile içinde planlı bir şekilde işlendiği kanaatine vararak cezaları onadı.

YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali kamuoyuna sızdı. Fotoğrafta anne Yüksel Güran'ın bitkin ve çökmüş hali dikkat çekti.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren...
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor

7 gündür süren yangın şehir merkezine ulaştı
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Anneden dikkat çeken not
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında

İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltına alındı
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası

Rüşvet iddiasına 24 saat sonra gelen yanıt! Savunması tatmin etmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.