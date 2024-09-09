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Narin Güran'ın abisi defin sırasında fenalaştı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası Narin Güran defnedildi. Cenazede Narin'in ağabeylerin biri fenalaştı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin Güran, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesindeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi.

AĞABEYİ FENALAŞTI

Gözaltında olan Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmasına ise izin verilmedi. Cenazeyi teslim alan küçük kızın ağabeylerinden biri ise defin sırasında fenalaşarak olduğu yere yığılıp kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Banu Çelik:

Şov gibi düşündüm ama umarım utanan ben olurum

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Perwer:

Benim anlamadığım, kızın babası olacak ulan herif 40 yaşında. Bunun kaç tane oğlu kaç tane kızı var? Çocuklar kimden? Bu nedir? Bildiğim kadarıyla çocuğun iki tane abisi de gözaltında

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Ilhan Kaya:

ailede bir tane vicdan sahibi insan evladı varmış demekki.

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1
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