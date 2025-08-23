Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN TELEFONUNDAN ÇIKAN VİDEO

Serbestiyet'te yer alan habere göre; olayın ardından tartışmalar sürerken, Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çekildiği öğrenilen yeni bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, köydeki çocukların Bahtiyar'a ait ahırda oynadığı görülüyor. Avukat Mustafa Demir, "Video, ahırın çocukların oyun alanına dönüştüğünü gösteriyor. Ayrıca görüntünün Nevzat'ın telefonundan çıkmış olması kritik bir detay" dedi.

"GİZLİ VE SERİN YER" ORASI MI?

Soruşturmanın ilk aşamalarında Narin'in arkadaşlarına "Benim gizli ve serin bir yerim var" dediği öne sürülmüştü. Avukat Demir, bu sözlerin ahırla bağlantılı olabileceğini belirterek, "Narin patikayı tek başına çıkamazdı. Nevzat tarafından ahıra yönlendirilmiş olması ihtimallerden biri. Video, bu senaryoyu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.