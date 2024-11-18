Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DURUŞMA 26 ARALIK'TA

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Mahkeme heyeti kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.

KANLI ELDİVEN KİME AİT?

Tüm Türkiye sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken A Haber ekranlarında Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir görüntü yayınlandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine dikkatler bu noktaya çevrilmişti. Elde edilen görüntüde ise ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven yer aldı.