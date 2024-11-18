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Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

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Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği olayda Narin'in öldürüldüğü düşünülen ahırın önünde bulunan kanlı eldivenin kime ait olduğu merak konusu oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DURUŞMA 26 ARALIK'TA

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün süren duruşmada tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Mahkeme heyeti kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti.

Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

KANLI ELDİVEN KİME AİT?

Tüm Türkiye sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken A Haber ekranlarında Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir görüntü yayınlandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine dikkatler bu noktaya çevrilmişti. Elde edilen görüntüde ise ahırın olduğu yerde kanlı bir eldiven yer aldı.

Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÖmer:

3 aydır bir cinayeti çözemeyen devlet.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

ailenin geri kalanlarının camide cinayet saklama toplantıları yaptıklanı haberlerde okuduk inşallah başarılı olamazlar. nevzat a da yıkamazlar. artık itiraf etsinler

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Haber YorumlarıMGk:

Boğularak öldürüldü kan ne alaka

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıVeysi Altın:

devlet bu işi magazine çevirdi

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıASar Gnc:

siz bunuda cözemezsiniz. kanli eldivenmis. kiz bogularak öldürüldü. yanlis yol.

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Haber YorumlarıÖzer Yılmaz:

Anlamıyorum . Bütün failler orada bunca zaman geçti. Sonuç yok.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kanıt programı 1 bölümde sonuçlandırırdı.

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

bu eldiveni de o aile yem olarak bıraktılar. bu ailede entrika bitmez. herseyi Nevzuatın başına yıkacaklar. böylece ailenin hem huzuru hem de namusu kurtulmuş olur

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

3.sayfa haberini ne gündem ettiniz. Amacınız nedir.

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Haber Yorumlarıoguz ates:

boğarak öldürülmüş kan yok ki kanlı eldivenle öldürülmüş olsun

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Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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