Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin davada Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

YÜKSEL VE ENES GÜRAN'IN CEZAEVİ DEĞİŞTİ

Narin cinayeti davasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Yüksel Güran'ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, "Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak" dedi.

"HENÜZ TESPİT EDEMEDİĞİMİZ BAŞKA BİR CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ"

Ağabey Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, "Müvekkil Enes Güran, sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir" ifadelerini kullandı.