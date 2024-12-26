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Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma: Sanıklar adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'da kaybolmasının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası, annesi ve ağabeyi ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Kararın verilmesi beklenen duruşma öncesinde sanıklar adliyeye sevk edildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Sanıklar sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ALANA GİRMEK İSTEYENLERİN ÜSTÜ ARANACAK

Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Saat 09.00'da başlayacak olan duruşmada alana giriş-çıkışlar polis kontrolünde olurken, alana girmek isteyenler ise üst aramasından geçirilecek.

Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma: Sanıklar adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma: Sanıklar adliyeye sevk edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Tavşantepe'li hele hele de Güran soyisimli biri mümkünse kimseye selam vermesin bu iki isim midemi bulandırıyor

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Avukatlarını dinleyince hepsi çok masum maşallah.

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

uyutun hepsini gitsin

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Haber YorumlarıSerkan:

Haberler kabak tadınıda gecti oldu bitti agladık üzüldük bu haberi be wanda nara haberini artık kaldırın

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