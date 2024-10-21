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Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu

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Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında sona geliniyor. Olayla ilgili tamamlanan iddianamede bir numaralı şüpheli belli oldu. Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ölümünün cinayet olduğu kesinleşirken iddianamede bir numaralı sanık olarak amca Salim Güran'ın adı yer aldı.

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti kapsamında 12 kişinin tutuklandığı soruşturmaya dair iddianame hazırlandı. İddianamede olayın bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran oldu.

YARGILANMAYA BAŞLANACAK

Başsavcı Mustafa Çelenk başkanlığında yapılan toplantıda, iddianameye son şekli verildi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderileceği açıklandı. İddianamede bir numaralı sanık olarak amca Salim Güran'ın adı yer aldı. İddianameye göre, Tavşantepe Köyü Muhtarı olan amca Salim Güran, cinayetin baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Cinayetle ilgili olarak 12'si tutuklu toplam 22 sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açılacağı belirtildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nınhaberine göre HTS kayıtları, olayı büyük oranda çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü. O sırada evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın olduğu HTS kayıtlarında tespit edildi. Türkiye'nin kanını donduran Narin cinayetiyle ilgili olarak şu bilgiler verildi: "Narin Güran'ı kim öldürdü? Yavaş yavaş sona geliyoruz. İddianame hazırlanmaya başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamede hazırlanmaya başlandı dedi. Baz ve HTS kayıtları birçok noktaya ışık tuttu dedi. Bakan Tunç. Katillerin kim olduğu iddianame ortaya çıktıktan sonra tahmin edilecek. Kararı yargı verecek. Dört kişi iddianamede iş birliği içinde cinayeti işlemekle suçlanacak. İş birliği tezi ortaya konulacak. Şu anda Narin cinayetinde bu 4 ismin de aralarında olduğu toplam 12 kişi tutuklu bulunuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebini bekliyoruz."

NE OLUMŞTU?

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından ölü bulunan küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Narin'in okul çantasıyla birlikte 1,5 kilometre uzaklıkta çuvala konularak dereye atıldığı belirlendi ve olayın cinayet olduğu kesinleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, başsavcı vekili ve 3 savcının dahil olduğu bir ekip, titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Toplanan deliller doğrultusunda Narin Güran'ın öldürülmesine dair soruşturma derinleştirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salih Güran, yengeleri Hediye ve Maşallah Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada iddianame hazırlandı.

Narin cinayeti soruşturmasında iddianame tamamlandı, bir numaralı sanık belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır Cinayet Türkiye 3-sayfa Bağlar Hukuk

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Yorumlar (5)

Tugba null:

bu kadar zor olmamamlı ya.

40
0
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MUHAMMET AYDENİZ:

Kıssasa kıssas...

37
0
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Nasıl buldunuz ya çok hızlısınız :))

10
0
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Hasan Kenan Solmaz:

YETER ARTIK KAÇ AYDIR AYNI HİKAYE

6
1
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Hasan Kasapoğlu:

unutturmayami çalışıyorlar acaba çok basit bir olayı uzattikca uzatıyor lar bana verin 10 dakka da nasıl itiraf ettiriyorum devlet görevini yapamaz hale getiriliyor yazık

5
1
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