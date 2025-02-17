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Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

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Narin Güran cinayetinde 3'ü çocuk 8'i tutuklu 12 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Öte yandan tutuklu bulunan Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran ve tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy delil yetersizliğinden tahliye edildi.

Narin cinayeti davasında3'ü çocuk 8'i tutuklu 12 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

12 SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Narin Güran cinayetinde 12 sanık hakkında iddianame

İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Narin Güran soruşturmasında "Öldürme suçundan" tutuklu bulunan Narin'in yengesi Hediye Güran ve tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy delil yetersizliğinden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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