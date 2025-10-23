Haberler

Nar toplamak isterken canından oluyordu! Kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nar toplamak isterken canından oluyordu! Kuyuya düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, nar toplarken 10 metrelik kuyuya düşen küçük bir kız çocuğu, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

  • Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu nar toplamak isterken 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
  • Kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kuyudan kurtarıldı.
  • Kurtarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
  • Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde nar toplamak isterken 10 metrelik kuyuya düşen küçük kız, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Yazıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkent İlkokulu yakınlarında bulunan bir bahçede nar toplamak isteyen F.G. isimli bir kız çocuğu, dikkatsizlik sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

NAR TOPLAMAK İSTEDİ, AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Küçük kızın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, F.G.'yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var: Çocukların durumu ağır
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.