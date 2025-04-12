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Nallıhan'da feci kaza: Tofaş ikiye bölündü

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan Tofaş marka araç ikiye bölündü. Kaza sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Nallıhan'da feci kaza: Tofaş ikiye bölündü

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan araç ikiye bölündü.

Kaza Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sanayi Kavşağı'na yakın bir bölgede meydana geldi. Edilen bilgiye göre seyir halinde giden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın orta refüjdeki elektrik direğine çarpmasıyla kaza meydana geldi. Yaralanan kişilerin Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken Tofaş marka araç ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN CAN YÜKSEL - 3.Sayfa
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