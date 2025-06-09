Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu

Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
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Kütahya Simav'da son 24 saatte en büyüğü 3.7 olan 20'den fazla deprem meydana geldi. Bölgeyi geçen ay Prof. Dr. Naci Görür işaret etmiş ve "Yöneticiler dikkatli olmalı" demişti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem hareketliliği başladı. Son 24 saatte en büyüğü 3.7 olan 20'dan fazla sarsıntı kaydedildi.

3.7 büyüklüğündeki bir deprem saat 13.21'de 9.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgenin çevresinde de hissedildi.

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem

NACİ GÖRÜR'ÜN UYARISI AKILLARA GELDİ

Kütahya Simav ilçesinde son aylarda depremler konusunda hareketli bir bölge olarak dikkat çekerken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün bir ay önce yaptığı uyarıda hatırlandı. Görür, bölgenin gerilim altında olduğunu belirterek yöneticilere uyarıda bulunmuştu.

1 Mayıs'ta yine Simav'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi ardından sosyal medya hesabından Görür, bölgenin giderek gerildiğine dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya'da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Birkaç gün önce de burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor."

Naci Görür'ün uyardığı bölgede son 24 saatte 20'den fazla deprem

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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