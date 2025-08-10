Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür açıklamasında "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

PEŞ PEŞE ARTÇILAR

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Depremin ardından bazı binaların yıkıldığı belirtilirken; Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür'den ilk yorum da geldi. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir'de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Deprem, senin "sanmanla" veya "sanmamanla" olmuyor... Allah (c.c) "YAPRAĞIN DÜŞMESİNİ" bile "serbest", başıboş, BIRAKMAMIŞTIR... "DEPREM" gibi binlerce kişinin hayatını derinden etkileyecek bir olayı mı "serbest, kendi haline" bırakacak ?... Kimse kendini kandırmasın... Depremin sebebini, Allah (cc), Kasas Suresi'nin 59. Ayetinin "2. CÜMLESİNDE" açık açık yazmıştır... Depremin sebebi : "TOPLUMUN YAPTIĞI ZULÜM, TOPLUMUN İÇİNE BATMIŞ OLDUĞU "AHLAKSIZLIKTIR"... Herkes aklını başına toplasın, yoksa

Haber Yorumlarıümit Ekelik:

O zaman İsrail helak olmalı birşey olmuyor sanki biz daha mı kötüyüz demek ki ülke olarak

Haber YorumlarıKaanGün:

İsrail de neden deprem olmuyo bilimi dinle karıştırmasakmı acaba

Haber YorumlarıCanım Türkiyem:

Cc değil ALLAH CELLE CELALÜHÜ YAZALIM İNŞAALLAH.

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Allah fakir fukara ile uğraşmaz deprem yaratıp canların ı yakmaz sen hatayı kendinde ara bilimsel gerçekler doğrultusunda

