Myanmar'daki Depremler Sonrası Bangkok'ta Bina Çöktü: 1 Ölü, 43 Kayıp

Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle komşu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Myanmar'ın Sagaing kasabasında meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansırken, yoğun duman yükseldiği ve çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca sarsıntıyla birlikte bir binanın üst katındaki havuzdan suyun taştığı görüldü.

Başkentte OHAL ilan edildi

Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. - BANGKOK