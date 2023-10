Müzik Öğretmeni Arzu Nihan Çelik Cinayeti Davasında Karar Çıktı

FATİH'te müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden Erkan Can ve olayda aracılık eden Ceyhan Özmaden'e 25'er yıl hapis cezası verildi.

FATİH'te müzik öğretmeni iki çocuk annesi Arzu Nihan Çelik'i 5 Mayıs 2004'te kocasının azmettirmesi sonucu öldürdüğünü geçen sene itiraf eden Erkan Can ve olayda aracılık eden Ceyhan Özmaden'in yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

19 yıl önce tabancayla vurularak öldürülen Arzu Nihal Çelik cinayeti, olayda tetiği kullanan Erkan Can'ın 26 Eylül 2022 tarihinde polise giderek suçunu itiraf etmesiyle aydınlanmıştı. Erkan Can ifadesinde, arkadaşı Ceyhan Özmaden ile birlikte olayı öldürülen kadının kocasının azmettirmesiyle işlediklerini söylemişti. Cinayeti azmettiren koca Şerafettin Çelik'in ise 2019 yılında öldüğü tespit edilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden getirildiler.

"KASTIM KORKUTMAKTI"

Son savunmasını yapan sanık Erkan Can, "Olay günü kesinlikle masum bir kadını öldürme iradesiyle oraya gitmedim. Kastım en başından anlatıldığı gibi kuru sıkı silahla korkutmak amacıyla gittim" dedi.

"ERKAN PROFESYONEL TETİKÇİDİR"

Sanık Ceyhan Özmaden ise cinayeti işlemediğini, cinayeti işleyen kişinin Ercan Can olduğunu söyledi. Erkan Can'ın profesyonel tetikçi olduğunu ileri süre Özmaden, Erkan, benim arkadaşımdır. Kardeşimdir evet ama iyi silah kullanır. Tetikçidir. Cezadan kurtulmak için sizi de kandırıyor. Bu olayı azmettiren kişi Şerafettin Çelik'tir. Ben bu cinayeti işleyecek olsam, sokağın ortasında beklemez kendimi saklardım. Yapmadığım suç için pişmanlık duymam, pişman da değilim" dedi. Cezaevine Şerafettin Çelik ve kendi annesinin ziyarete geldiğini belirten Ceyhan Özmaden, 'Şerafettin, 'Annen bizim yanımızda ona göre kapat çeneni konuşma' dedi. Konuşamazdım. Neden konuşamazdım. Şerafettin Çelik sıkıntılı adamdır. O yüzden konuşma lüksüm yoktu. Ben eğer böyle bir insan olsaydım kendi eşimi öldürürdüm. Ben onu tehdit bile etmedim " diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

SON SÖZLERİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Son sözü sorulan sanık Ceyhan Özmaden, "Cinayetle ilgi alakam yok. Cinayeti işleyen Erkan Can'dır. Azmettiren Şerafettin Çelik'tir. Oraya uyuşturucu almak için gittim ve bu olayla karşı karşıya kaldım" diyerek beraatini talep etti. Diğer sanık Erkan Can ise, "Bizim Şerafettin'le dünyalarımız apayrı. Şerafettin cezaevinden arkadaşım. Bu planı da Şerafettin'le Ceyhan cezaevinde planlamış beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı" dedi.

AZMETTİRENİ ORTAYA ÇIKARDIKLARI İÇİN İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, her iki sanığı fikir ve eylem birliği içerisinde "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçunu işlediklerinin anlaşıldığından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini söyleyerek azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları gerekçesiyle TCK'nin 38/3. maddesi gereğince cezalarında indirim uygulayan mahkeme, iki sanığı da netice olarak 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Arzu Nihan Çelik'in eşi Şerafettin Çelik'in başka suçlardan cezaevinde olduğu dönemde karısı ve kendi kardeşinin arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini, bu nedenle daha önce cezaevinde bir dönem birlikte kaldığı Ceyhan Özmaden ve Erkan Can aracılığıyla eşini ortadan kaldırmaya karar verdiği kaydedildi. Sanıklar Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'in teklifi kabul ettiği ve kimin temin ettiği bilinmeyen cinayet silahı ile İstanbul'a geldiklerine yer verildi. Sanıkların Fatih'te bir otelde konakladıkları ve 5 Mayıs 2004'te 06.30 sularında Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri ve kapıyı açar açmaz sanık Erkan'ın bir el ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken yere düşen Çelik'i kafasından tutarak yakından bir el ateş daha ederek öldürdüğü yer aldı. Sanıkların eylemlerinin ardından olay yerinden kaçtıkları ve bindikleri vapurda suç aleti silahı Marmara Denizi'ne attığı yönünde ifadelerine değinildi. Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtildiği iddianamede, sanıklar Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları da belirtilerek "Tasarlayarak birlikte kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.