Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

İğrenç olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Un fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Serkan G., ek iş olarak ise müzik merkezinde bağlama ve gitar dersi veriyordu. Bu süre zarfında çok sayıda çocuğa ders verdi. F.B. isimli çocuğu da bu kursa gitti. Annesi çocuğunu kursa bırakıp dışarıda bir işletmede çocuğunu almak için bekledi.

TAT BULMA OYUNU OYNAYIP ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; annenin ayrılmasının ardından eğitmen Serkan G., markete gitti. Marketten dondurma ve çikolata aldı. Çocuğa "hadi gözü kapalı tat bulma oyunu oynayalım" dedi. Çocuğu mutfağa götürdü ve gözlerini kursta bulunan sarı bir bez parçasıyla kapattı. Önce marketten aldığı çikolatayı denetti, sonra dondurmayı, daha sonra ise küçük çocuğa cinsel istismar uyguladı.

İSTİSMAR SONRASI ÇOCUK ANNESİNE KOŞTU

Çocuk hemen oradan uzaklaşıp dışarıda bulunan annesinin yanına gitti. Kurstan ayrılan çocuk annesine yaşadıklarını anlattı. F.B.'nin ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Serkan G. gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fail Serkan G. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade de, "F.B. sıkılmıştı. 'Gözü kapalı tat bulma oyunu oynayabileceğimizi' söyledim. F.B.'nin gözünü uzunca bir bezle bağladım. Ardından çikolatayı ve dondurmayı denettim. Ne olduğunu bildi. Dondurma erimeye başlamıştı. F.B.'yi alıp mutfağa götürdüm. Müzik malzemeleri kirlenmesin istedim. Ben her öğrencimin dikkati dağıldığında ödül amacıyla çikolata, dondurma vermekteyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Serkan G., 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

7 ÇOCUK YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Serkan G.'nin tutuklanması kurstaki dehşetin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Yaşananlar sonrası çocuklarıyla konuşan aileler büyük bir rezaletle karşılaştı. 7 çocuk yaşananları tek tek anlatırken aileleri duydukları karşısında şoke oldu.