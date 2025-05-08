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Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası
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Mersin'deki bir un fabrikasında çalışan ve aynı zamanda bir müzik merkezinde gitar ve bağlama dersi veren 32 yaşındaki Serkan G., çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan tutuklandı. İddialara göre Serkan G., ders verdiği çocukları 'gözü kapalı tat bulma oyunu' adı altında istismar etti. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanırken 7 çocuk yaşananları tek tek anlattı.

İğrenç olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Un fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Serkan G., ek iş olarak ise müzik merkezinde bağlama ve gitar dersi veriyordu. Bu süre zarfında çok sayıda çocuğa ders verdi. F.B. isimli çocuğu da bu kursa gitti. Annesi çocuğunu kursa bırakıp dışarıda bir işletmede çocuğunu almak için bekledi.

TAT BULMA OYUNU OYNAYIP ÇOCUĞU İSTİSMAR ETTİ

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; annenin ayrılmasının ardından eğitmen Serkan G., markete gitti. Marketten dondurma ve çikolata aldı. Çocuğa "hadi gözü kapalı tat bulma oyunu oynayalım" dedi. Çocuğu mutfağa götürdü ve gözlerini kursta bulunan sarı bir bez parçasıyla kapattı. Önce marketten aldığı çikolatayı denetti, sonra dondurmayı, daha sonra ise küçük çocuğa cinsel istismar uyguladı.

İSTİSMAR SONRASI ÇOCUK ANNESİNE KOŞTU

Çocuk hemen oradan uzaklaşıp dışarıda bulunan annesinin yanına gitti. Kurstan ayrılan çocuk annesine yaşadıklarını anlattı. F.B.'nin ailesi karakola giderek şikayetçi oldu. Serkan G. gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fail Serkan G. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade de, "F.B. sıkılmıştı. 'Gözü kapalı tat bulma oyunu oynayabileceğimizi' söyledim. F.B.'nin gözünü uzunca bir bezle bağladım. Ardından çikolatayı ve dondurmayı denettim. Ne olduğunu bildi. Dondurma erimeye başlamıştı. F.B.'yi alıp mutfağa götürdüm. Müzik malzemeleri kirlenmesin istedim. Ben her öğrencimin dikkati dağıldığında ödül amacıyla çikolata, dondurma vermekteyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan Serkan G., 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

7 ÇOCUK YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Serkan G.'nin tutuklanması kurstaki dehşetin ne kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Yaşananlar sonrası çocuklarıyla konuşan aileler büyük bir rezaletle karşılaştı. 7 çocuk yaşananları tek tek anlatırken aileleri duydukları karşısında şoke oldu.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Bütün muzik kurslari kapatilsiiiiiinnn

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bu ülkede aile bakanı çoçuk istismarı için bir kereden bişey olmaz dediği gün çocuklar karanlığa mahkum edildi

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Haber YorumlarıAli Baba:

bütün imam garipler kapatılsın

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Müzik okulunda tat bulma oyunu ne alaka? Linç etmek lazım o adamı.

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

akepeliyse yırtar

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Haber Yorumlarıaytasaga:

Yani şimdi kuran kursundaki tecavüze uğrayan binlerce çocuğu düşünün din dinci altında bunlar yapılıyorsa sıradan sapıklara hiç şaşırmayalım ahlak çöktü hedmde din kisvesi altında.

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Haber YorumlarıZübükzade:

cezaevinde ona bol bol tat bulma oyunu oynatırlar artık

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Egerki derdiniz bu yavrucaklar ise çocuklar ise gene ayaklanin ozaman ama derdiniz cocuklar değil siz biliyosnuz derdnzn ne olduğunu

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Evet yorumlara bakılırsa bazılarının kendi doğumlarının sebebi de Hükümetmiş gibi algı yapıyorlar. Lan sizi ananız babanız doğurdu.Başka birini aramayın.

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Adamsin iste aradigim yorum

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