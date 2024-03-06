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Muş'ta Yolcu Otobüsünde Alçının İçinde Eroin Ele Geçirildi

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Muş'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis ekipleri gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Koltuk değnekli ayağı alçılı yolcudan şüphelenen polisler yaptıkları arama sonucunda zanlının alçıdaki ayağının altında 293,84 gram eroin ele geçirdi.

Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimiz güzergahını kullanarak Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 4 Mart 2024 günü uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde yolcu konumunda bulunan koltuk değnekli, ayağı alçılı şahsın şüpheli tavırları sebebiyle ayağındaki alçının içi kontrol edildiğinde; 293,84 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıssa işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış, Muş İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muş Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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