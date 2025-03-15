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Muş'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi

Muş'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Ge geçirildi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, yasa dışı silah ticaretine yönelik olarak 7 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği, seyyar kalaşnikof dipçikleri ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Gözaltına alınanlar mahkemece tutuklandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği ve 2 adet seyyar kalaşnikof dipçiği ele geçirildi. Ayrıca, 103 kutu içerisinde 9 mm çapında dolu fişek ile tabanca şarjörlerine takılı halde 13 adet 7.65 mm ve 2 adet 9 mm fişek bulundu. Bunun yanı sıra, güvenlik güçleri tarafından 4 adet demir parmakkılıç (musta) da ele geçirilerek incelemeye alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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