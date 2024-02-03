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Muş'ta trenin çarptığı tıra ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Muş Tandoğan köyünde büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu yaşanan kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpma anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Muş Tandoğan köyünde büyükbaş hayvan yüklü 34 BDM 314 plakalı tıra, hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan 52602 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırın içinde bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar yaşamını yitirirken, sürücü Emrah S. ile yanındaki Ahmet A. yaralandı. Trenin tıra çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, trenin çarptığı tırın iki bölündüğü ve hayvanların savrulduğu anlar yer aldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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