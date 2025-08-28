Muş'ta Sondaj Çalışmasında Elektrik Akımına Kapılan 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'un Bulanık ilçesinde sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında meydana geldi. Sondaj çalışması sırasında borunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 2 kişi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Muhammed Kartal (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Kenco (54) ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Kartal'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kenco tedavi altına alınırken, Hayatını kaybeden Muhammed Kartal'ın cansız bedeni otopsi için Bulanık Devlete Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ